Цены на нефть ускорили снижение

Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI с поставкой в январе 2024 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 2,4% к закрытию предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 21:15 мск, цена Brent снижалась на 1,53% - до $88,12 за баррель. В то же время нефть марки WTI дешевела до 82,74$ за баррель (минус 1,77%).

К 21:28 мск цена нефти Brent ускорила снижение и торговалась на уровне $87,2 (минус 2,56%), а нефть марки WTI снижалась на 2,43% - до $82,18 за баррель.