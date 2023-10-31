Сайт оператора платежной системы «Мир» подвергся кибератаке

Хакерская атака на оператора платежной системы «Мир» — Национальную Систему Платежных Карт (НСПК) не повлияла на его работу. Об этом, ссылаясь на пресс-службу оператора, сообщает газета «Коммерсантъ».

В НСПК отрицают утечку данных с подвергнувшегося атаке сайта. По словам пресс-службы, сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. Он представляет из себя лишь визитную карточку с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных. Сайт также не имеет отношения к платежной инфраструктуре.

Представитель НСПК заявил, что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно, так как сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет.

Эти заявления подтвердил и источник издания. По его сведениям, хакеры из-за нескольких контуров защиты не смогли получить доступ к важной информации.

Ответственность за взлом сайта НСПК взяла на себя хакерская группировка DumpForums.