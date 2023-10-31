Samsung отчиталась о большом падении прибыли

Чистая прибыль Samsung Electronics за третий квартал 2023 года составила 5,84 трлн вон (примерно $4,3 млрд по курсу на 31 октября 2023 года), что на 37,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Общая выручка компании за указанный период составила 67,4 трлн вон (около $49,9 млрд), то есть показатель год к году снизился на 12,2%. Операционная прибыль Samsung Electronics зафиксировалась на отметке 2,43 трлн вон ($1,8 млрд), что в 4,5 раза меньше, чем было в третьем квартале 2022 года.

Несмотря на большой спад, результаты компании оказались немного выше прогнозируемых. Например, ожидалось, что выручка и операционная прибыль Samsung Electronics по итогу квартала окажутся равны 67 трлн вон и 2,4 трлн вон соответственно.