В МТС объяснили сохранение платы за безлимитную раздачу интернета

Оператор связи МТС сообщил об отсутствии планов отменять плату за безлимитную раздачу интернета. Как отмечается, это обусловлено тем, что качество связи для большей части абонентов может ухудшиться при использовании рядом пользователей мобильной сети для торрентов и стриминга, передает «Коммерсант».

Напомним, что плату за раздачу интернета по требованию Федеральной антимонопольной службы ранее решили отменить три компании, а именно «Билайн», «МегаФон» и Теле2.

В пресс-релизе МТС отметили, что действующие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств. Подчеркивается, что для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов – они потребляет в несколько раз больше трафика за единицу времени.

В МТС также сообщили, что при выравнивании цены трафика для всех категорий устройств операторам придется поднять его стоимость и для всех тарифов. Так, рядовые абоненты со смартфонами будут вынуждены платить за абонентов, которые активно раздают трафик, указали в компании.

Ранее сообщалось, что ФАС в прошлом месяце проинформировала операторов связи о том, что им необходимо отказаться от взимания платы за раздачу интернет-трафика.

Соответствующее уведомление направили вышеуказанным операторам и компании МТС. Им был предоставлен один месяц на то, чтобы выполнить все требования.