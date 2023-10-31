«Кулинарная лавка братьев Караваевых» появится на автозаправках

Представитель торговый домом «Нефтьмагистраль», который с минувшей весны владеет сетью «Кулинарная лавка братьев Караваевых», сообщил о планах компании открыть точки на всех своих АЗС, передают «Ведомости».

В настоящее время ассортимент сети присутствует на всех заправках. В 2024 году ожидается открытие первого полноценного кафе на АЗС на Дмитровском шоссе. Сейчас его строят.

Издание со ссылкой на официальную информацию сообщает, что торговый дом управляет 104 заправками в столице и Московской области. По мнению владельца «Нефтьмагистрали» Александра Ерастова, строительство полноценных кафе при АЗС поможет привлечь на заправки дополнительный трафик. Благодаря этому доля нетопливных продаж в структуре выручки группы увеличится, отметил собеседник.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает проект в 520–624 млн руб. Он предположил, что одна точка обойдется в 5–6 млн руб.