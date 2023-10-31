«Почте России» понадобилась докапитализация в размере ₽20-30 млрд

В "Почте России" заявили о необходимости докапитализации на 20-30 млрд рублей
"Почте России" необходима докапитализация в размере порядка 20-30 млрд рублей, заявила замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина на круглом столе в Совете Федерации. Есть и другие варианты, которые предлагает почтовый оператор для оптимизации своей деятельности.
"Мы бы предлагали рассмотреть докапитализацию общества для снижения долговых обязательств, субсидию на возмещение процентов, долгосрочное инвестирование средств, находящихся в доверительном управлении, - то, что мы уже сейчас реализуем, и кредиты, и займы по льготным тарифам за счет ФНБ", - сказала она.
По ее словам, докапитализация нужна в размере 20-30 млрд рублей, а в случае выдачи кредитных обязательств оператору нужно порядка 20 млрд рублей из средств ФНБ. На следующий год "Почте" нужно 10 млрд рублей на повышение окладов сотрудников в связи с повышением МРОТ и 32 млрд рублей нужно для приведения окладов сотрудников к рыночным уровням.