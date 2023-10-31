«Почте России» понадобилась докапитализация в размере ₽20-30 млрд

"Мы бы предлагали рассмотреть докапитализацию общества для снижения долговых обязательств, субсидию на возмещение процентов, долгосрочное инвестирование средств, находящихся в доверительном управлении, - то, что мы уже сейчас реализуем, и кредиты, и займы по льготным тарифам за счет ФНБ", - сказала она.