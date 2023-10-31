Новый глава Carlsberg заявил о «краже» у компании «Балтики»

Новый гендиректор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что Carlsberg не согласна на передачу «Балтики» во временное управление Росимущества, сообщает Reuters. Глава компании назвал сложившуюся ситуацию «кражей» бизнеса.

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Ааруп-Андерсен подчеркнул, что Carlsberg разорвала все связи со своим российским бизнесом и в то же время отказалась заключить сделку с правительством РФ по передаче «Балтики».

Также гендиректор Carlsberg отметил, что соглашения, позволяющие «Балтике» производить и продавать продукцию под брендом Carlsberg, были расторгнуты, но срок действий лицензий пока не истек.

Датская группа с 2022 года заявляла о планах продать свою дочернюю компанию «Балтика», следуя по стопам многих западных компаний, ушедших из России, отмечает Reuters.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества доли иностранных компаний в российском подразделении Danone и в «Балтике».

В России действует указ о введении временного управления имуществом лиц из недружественных стран, если РФ либо российских физлиц и компании в этих странах лишают собственности или подвергают угрозе лишения/ограничения прав собственности, а также имущественных прав.