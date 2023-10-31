"Если говорить о концептуальном подходе, то, безусловно, те компании, которые уходят... Но выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует, и условия детальные все", – сказал представитель Кремля. Москва24