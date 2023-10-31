Песков: Западные компании будут выходить с рынка на условиях правкомиссии
Западные компании будут выходить с отечественного рынка на условиях российской правительственной комиссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. RT на русском
"Если говорить о концептуальном подходе, то, безусловно, те компании, которые уходят... Но выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует, и условия детальные все", – сказал представитель Кремля. Москва24
Вместе с тем Песков подчеркнул, что некоторые компании остаются в РФ и продолжают заниматься «весьма и весьма рентабельным бизнесом». NSN.FM
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