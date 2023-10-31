Decathlon возвращается в РФ: когда и где откроется, какое будет название

Покупатель российских активов спортивного ретейлера Decathlon компания АРМ запускает новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport, сообщает ТАСС. Когда и в каких городах состоится открытие?

Что известно о новом магазине

Как рассказали в компании APM, открытие магазинов планируется в декабре этого года, а ассортимент будет постепенно формироваться.

«ООО „АРМ“, которое в сентябре 2023 года приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — сообщили в APM.

В компании объяснили, что новое название сети происходит от старофранцузского слова desport, которое переводится как «развлечение», «игра».

Почему не получится открыть магазины в ноябре

По данным Telegram-канала Mash, открыть магазины в середине ноября невозможно из-за «кадрового голода».

«За время застоя большинство работников разбежались из компании, а новых найти оказалось не так просто. Поэтому решили повысить ставку с 43к рублей до 60к рублей + зазывать людей рефералочкой. За каждого приведенного друга полагается +50% его оклада. Но только если вы оба проработаете больше полугода», — говорится в публикации.

Также отмечается, что сначала по одному магазину спортивных товаров откроется в Москве и Санкт-Петербурге.

«Чтобы постепенно набирать и обучать новые лица, а потом распределять их по точкам. Сейчас же все силы брошены на преодоление кадрового голода. А название ADS, о котором мы писали, появится на собственной продукции компании типа футболок, обуви и прочего спортивного инвентаря», — сообщает Mash.

Когда стало известно о продаже Decathlon в России

Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. Представители компании заявили, что продолжат поддерживать «2500 членов нашей российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года».

«Условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности бренда в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — говорилось в сообщении.

25 января стало известно, что французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Отмечалось, что весной 2022 года у Decathlon было в РФ 57 магазинов. После начала спецоперации и последующими за этим западными санкциями компания приостановила поставки товаров на российский рынок. При этом закрылись все магазины.

11 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что обновленные магазины сети Decathlon начнут открываться в России до конца 2023 года.