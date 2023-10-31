Магазины Израиля прекратили импорт турецких продуктов после заявлений Эрдогана

С полок сетевых супермаркетов Израиля в ближайшей перспективе пропадут турецкие продукты, пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

В частности, от турецкой продукции отказалась ведущая сеть супермаркетов Израиля Shufersal.

По данным газеты, руководство супермаркетов приняло это решение на фоне резких заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что война между Израилем и Палестиной началась 7 октября 2023 года. Россия, Китай, Бразилия в первые же дни после начала конфликта призвали стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

США и Великобритания поддержали Израиль и объявили о готовности оказать финансовую, экономическую, военную помощь Тель-Авиву.