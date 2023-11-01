«Газпром» и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

"На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", - отмечается в сообщении.