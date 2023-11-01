СПБ биржа добавит на торги еще 37 гонконгских акций

СПБ биржа 8 ноября 2023 года начнёт торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив их общее число до 152, говорится в сообщении биржевой площадки. Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 8 ноября, составляет 3,8 трлн гонконгских долларов (около $482,2 млрд).

В частности, на торги буду добавлены акции BYD Company Limited, BYD Electronic, Trip.com Group Limited, Bank of Communications, ZTE, COSCO SHIPPING Energy Transportation и CMOC Group Limited. Эти компании представляют автоиндустрию, туристический рынок, банки, технологии и так далее.

СПБ биржа начала биржевые торги гонконгскими ценными бумагами в июне 2022 года, постепенно увеличивая число таких бумаг на торгах. В июле 2023 года на торги СПБ Биржи впервые добавлены ценные бумаги 14 ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. С 12 сентября 2023 года СПБ банк — расчётный депозитарий СПБ биржи — начал использовать международные учётные институты только дружественных стран для хранения и расчётов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF. Сделки с гонконгскими ценными бумагами доступны неквалифицированным инвесторам.