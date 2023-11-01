Rambler&Co и «Лента.ру» названы лучшими брендами 2023 года

Основанием для награды стали узнаваемость и эффективность компаний

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31 октября 2023 года в отеле «AZIMUT Смоленская» объявили победителей премии «Бренд года в России». Награды получили Rambler&Co в номинации «Медиахолдинг» и «Лента.ру» (входит в Rambler&Co) в номинации «Интернет-СМИ».

Экспертами премии учитывались такие показатели, как объём произведённого контента, аудиторные показатели, коммуникационная стратегия. Среднегодовой охват всех активов медиахолдинга Rambler&Co, по данным Mediascope, увеличился на 11%, а пользователи провели на них 66 млн часов, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

«Лента.ру» за год создала более 250 тысяч единиц контента и более 20 редакционных спецпроектов на актуальные общественно-политические темы, которые стали победителями «Премии Рунета», Национальной премии интернет-контента и многих других.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Благодарен экспертам жюри, что среди преимуществ Rambler&Co и “Ленты.ру” выделили то, что мы находимся в ежедневном взаимодействии с аудиторией, поиске новых форм и форматов. И вся эта работа нацелена на одно – удовлетворение потребностей наших пользователей и создании передовых технологий для наших партнеров-рекламодателей. Все наши коммуникации строятся на человекоцентричности. Действительно, пользователи — главная ценность, и именно на привлечение аудитории работают все ключевые механики продвижения медиа и по ним же оценивается наша эффективность».