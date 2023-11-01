В Wildberries отчитались о популярности двухфакторной аутентификации

Около 15 тысяч человек уже прибегли к двухфакторной аутентификации на платформе Wildberries. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию.

Онлайн-ретейлер напомнил о том, что функция двойной аутентификации работает несколько дней. Она позволит минимизировать риск случайных покупок.

В компании ожидают, что данная функция будет особенно полезна для молодых родителей, дети которых проявляют интерес к технике и уже в раннем возрасте умеют пользоваться гаджетами.

По данным компании, с помощью технологий Face ID и Touch ID вход без участия владельца аккаунта невозможен.

Благодаря сведению случайных заказов к минимуму нагрузка на работу продавцов и курьеров значительно уменьшится, указали в Wildberries.