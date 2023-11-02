Сеть турецких ресторанов Big Сhefs готовится выйти на российский рынок

Как заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева, за год может открыться до 10 ресторанов. По ее словам, известный во всем мире оператор присутствует на рынке СНГ, однако на российский рынок пока не вышел. В настоящее время сеть насчитывает около 130 ресторанов во многих странах.