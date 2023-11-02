Сеть турецких ресторанов Big Сhefs готовится выйти на российский рынок
Сеть ресторанов Big Сhefs из Турции рассчитывает выйти на рынок России в 2024 году, сообщает ТАСС.
Как заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева, за год может открыться до 10 ресторанов. По ее словам, известный во всем мире оператор присутствует на рынке СНГ, однако на российский рынок пока не вышел. В настоящее время сеть насчитывает около 130 ресторанов во многих странах.
Первый ресторан Big Сhefs открылся в 2007 году в турецкой Анкаре. Рестораны представлены во многих городах Турции, а также в Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии. Заведение специализируется на турецкой и международной кухне.
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