«Лукойл» заключил допсоглашение с Ираком о наращивании нефтедобычи

Компания «Лукойл» сообщила о заключении дополнительного соглашения по проекту «Западная Курна 2» в Ираке.

Согласно пресс-релизу российской компании, представители ПАО «Лукойл» и Нефтяной Компании Басры подписали дополнительное соглашение к контракту в Багдаде.

Оно предполагает улучшение условий и продление сервисного контракта на десять лет, до 2045 года, инвестиции для дальнейшего развития проекта, поэтапное увеличение мощности месторождения вдвое с достижением полки добычи 800 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что это приведет к повышению экономической эффективности проекта «Западная Курна 2».

В прошлом месяце агентство Reuters писало, что «Лукойл» предоставит азербайджанской нефтяной компании SOCAR кредит в размере 1,5 миллиардов долларов с целью возобновления переработки нефти РФ на заводе в Турции.