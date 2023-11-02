Ряду производителей запретили менять объем упаковки

Производителям продуктов первой необходимости запретили менять объем упаковки
Внесены необходимые изменения в ГОСТ фиксирующие объемы упаковки для производителей продуктов первой необходимости, в том числе масла, вермишели, сахара, муки и молока. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.
По данным надзорного ведомства, корректировки были внесены в «ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».
«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара», — пояснили в прокуратуре.
Таким образом, по новым правилам гречневая крупа должна быть расфасована в упаковки 500, 1000, 2000 грамм, а молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.
«Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров», — заверили в ведомстве.
Ранее профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов обратил внимание на то, что РФ занимает лидирующие позиции среди поставщиков зерна, зернобобовых, растительного масла, рыбы, раков, сахара. По его словам, по ряду позиций страна производит намного больше продукта, чем требуется для внутреннего рынка, и способная накормить и другие государства.