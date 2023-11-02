Ряду производителей запретили менять объем упаковки

Внесены необходимые изменения в ГОСТ фиксирующие объемы упаковки для производителей продуктов первой необходимости, в том числе масла, вермишели, сахара, муки и молока. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

По данным надзорного ведомства, корректировки были внесены в «ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».

«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара», — пояснили в прокуратуре.

Таким образом, по новым правилам гречневая крупа должна быть расфасована в упаковки 500, 1000, 2000 грамм, а молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

«Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров», — заверили в ведомстве.