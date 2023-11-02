Суд национализировал курское предприятие украинской «Конти»

Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность курское кондитерское предприятие "Конти-Рус" (входит в структуру украинской компании "Конти"). Об этом заявили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

© Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

В публикации говорится, что таким образом суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России по делу о финансовой поддержке предприятием Вооруженных сил Украины.

"Суд обратил в доход РФ акции АО "Конти-Рус" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал", ООО "КЦ "Мерлетто", - указывается в сообщении.

Помимо того, теперь организация признана судом экстремистской и отныне запрещена. Также к ответственности привлечено руководство вышеуказанных компаний.