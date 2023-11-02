Прежний владелец «Балтики» вывел из России почти €6 млрд

Датская компания Carlsberg не признает передачу активов «Балтики» во временное управление Росимущества и отказывается идти на сделку с Россией. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, датский топ-менеджмент не заботила судьба специалистов, коллективы вздохнули с облегчением только после введения внешнего управления.

Вместе с тем, Carlsberg обвиняет Россию в «краже бизнеса», при том, что датская компания пока сохранила права на акции.

Автор статьи пояснил, что в 2022 датчане решили покинуть Россию. Москва предложила компании оптимальные условия по передаче бизнеса, но переговоры зашли в тупик.

В итоге, «Балтику» передали во временное управление Росимущества, президентом компании был назначен ее основатель — Таймураз Боллоев.

В ответ Carlsberg без судебных решений изъял активы «Балтики» на датской территории. Российская сторона получила уведомление о решении коллег после того, как собственность перешла в их ведение.