Российский общепит пожаловался на нехватку консервированного анчоуса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух рестораторов и одного представителя крупной торговой сети.

Они отмечают, что данную рыбу можно использовать как закуску, а также применять в качестве одного из ингредиентов соуса для салата «Цезарь», который пользуется у россиян большой популярностью.

В частности, на дефицит продукта указали в «Якитории». По словам бренд-шефа сети Станислава Бахаровского, для такого салата анчоусы закупались чаще всего в Италии, однако летом в России ввели временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран. Он действует до сих пор.

Собеседники издания подчеркивают, что в настоящее время у поставщиков раскупают остатки такой продукции. Их фактически не осталось, указывают они.

Ограничения на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран российские власти ввели в июле. В список таких государств входят США, страны Европейского союза, Канада, Норвегия, Украина и другие. Запрет будет иметь силу до конца года.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) выступила за внесение в законодательство поправок, которые освободят судовое топливо от повышающих коэффициентов при расчете вывозных пошлин.