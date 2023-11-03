В GIM Unimpresa рассказали об отношении итальянцев к бизнесу в России

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянцы верят в дипломатию бизнеса и не хотят покидать российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

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Торрембини подчеркнул, что любой диалог, касающийся бизнеса, затрагивает и сферу политики. По его словам, итальянские предприниматели, давно работающие и имеющие производство в России, остаются в стране и «чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности».

Он добавил, что покинуть российских рынок пришлось либо государственным итальянским компаниям, либо предприятиям из «санкционных отраслей», к примеру, нефтяной.

Торрембини назвал отношение к итальянскому бизнесу в России «очень теплым».

«Я вижу, что любой рычаг в сторону улучшения отношений используется. <…> Я люблю фразу: остановить бизнес нельзя — это как остановить воду руками», — отметил он.