В GIM Unimpresa рассказали об отношении итальянцев к бизнесу в России
Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянцы верят в дипломатию бизнеса и не хотят покидать российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.
Торрембини подчеркнул, что любой диалог, касающийся бизнеса, затрагивает и сферу политики. По его словам, итальянские предприниматели, давно работающие и имеющие производство в России, остаются в стране и «чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности».
Он добавил, что покинуть российских рынок пришлось либо государственным итальянским компаниям, либо предприятиям из «санкционных отраслей», к примеру, нефтяной.
Торрембини назвал отношение к итальянскому бизнесу в России «очень теплым».
«Я вижу, что любой рычаг в сторону улучшения отношений используется. <…> Я люблю фразу: остановить бизнес нельзя — это как остановить воду руками», — отметил он.
В Союзе французских предпринимателей (MEDEF) ранее заявляли, что компании Auchan и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России. В марте 2023-го стало известно, что российский бизнес Leroy Merlin решили передать местному менеджменту. Кроме того, французская компания Danone решила локализовать свой бренд «Активиа» в России, переименовав его в «АктиБио». В марте 2022 года Danone приостановила инвестиционные проекты на российском рынке, включая инвестиции в рекламу, локализация бренда «Активиа» позволит компании возобновить инвестиции в развитие и поддержку современной молочной категории.