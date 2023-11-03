В Дании Moller - Maersk сократит 10 тыс. сотрудников

Специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов датская Moller - Maersk вынуждена сократить 10 тыс. сотрудников. Об этом компания сообщила в связи с публикацией отчета за III квартал.

Сегодня по всему миру в компании работает 110 тыс. сотрудников. Благодаря сокращению персонала Moller - Maersk рассчитывает сэкономить в 2024 году $600 млн. Необходимость экономии объясняется тем, что высокие фрахтовые ставки во время и после пандемии сменились более нормальными рыночными условиями. Цена на доставку контейнера за последние несколько месяцев упала, стоимость топлива выросла.

Доходы подразделения Maersk Ocean сократились более чем вдвое - с $18 млрд до чуть менее $8 млрд. В других сферах, включая логистику, услуги и терминалы, также отмечается снижение товарооборота. Если в прошлом году в III квартале компания заработала $8,9 млрд, то в этом показатель сократился до $554 млн.