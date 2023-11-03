В Японии отреагировали на санкции США в отношении «Арктик СПГ - 2»

"Мы внимательно изучим последствия санкций против "Арктик-2" и примем соответствующие меры, соблюдая права и обязательства J-Arc (консорциум Japan Arctic LNG, 25% которого принадлежит Mitsui - прим. ТАСС) и Mitsui, сообразно различным соглашениям", - отмечается в тексте.



"Мы будем соблюдать законы и постановления, включая принимаемые международным сообществом санкционные меры, и предпримем соответствующие шаги в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, включая правительство Японии", - указывается также в заявлении.