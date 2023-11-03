Apple сообщила о падении выручки

В четверг, 2 ноября, компанией Apple была представлена отчетность за четвертый квартал и финансовый 2023 год. Согласно данным корпорации, в четвертом квартале выручка уменьшилась на 1%, до $89,5 млрд.

Данное сокращение стало четвертым падением выручки. До этого она снижалась три раза подряд.

Также Apple зафиксировала увеличение чистой прибыли в данный период на 11%, до почти $23 млрд.

За год в целом выручка Apple уменьшилась почти на 3%, до $383,3 млрд. Чистая прибыль также сократилась примерно на 3%, до $97 млрд.

Как сообщает «Коммерсант», падение выручки Apple обусловлено уменьшением продаж в Китае. Данная страна – третий по величине рынок сбыта.