Узбекистан получил от «Газпрома» около 300 млн куб. м газа

Узбекистан получил от "Газпрома" транзитом через Казахстан уже около 300 млн куб. м газа. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Газ идет. Все контрактные обязательства, которые были с "Газпромом", выполняются. Около 300 млн (куб. м) уже поступило", - сказал он.

7 октября 2023 года президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр.

В июне Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, объем поставок в сутки составит 9 млн куб. м, а годовой - почти 2,8 млрд куб. м.

При этом горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, а договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года, заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер.