Raiffeisen Bank усомнился в уходе с российского рынка до конца года

Глава австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что компания вряд ли сможет уйти из России до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал ORF.

«Ранее мы называли 31 декабря в качестве возможной даты, к которой будет осуществлен выход группы, но теперь это кажется маловероятным», — рассказал он.

При этом ранее появилась информация о том, что Raiffeisen Bank International снизил чистую прибыль в России на 12% за третий квартал этого года. Согласно отчётности банковской группы, её размер составил 339 миллионов евро.