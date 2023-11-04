Набиуллина оценила состояние банковской системы в России

Банковская система России сейчас абсолютно здорова и являет собой нормально функционирующую кровеносную систему экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

Набиуллина сказала, что подтвердилось мнение о том, что банковская система – это кровеносная система экономики. Она позволяет трансформировать сбережения в кредиты и инвестиции. ЦБ был вынужден отозвать большое число лицензий и оздоровить ряд банков. Это вызвало серьезное сопротивление.

«Но сейчас банковская система абсолютно здорова», – резюмировала глава Центробанка.

В воскресенье Набиуллина выступила на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».