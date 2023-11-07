В России собрались увеличить сборы денег с «Газпрома»

В ближайшее время правительство собирается внести в Госдуму поправки об источниках компенсации расходов бюджета на выплаты нефтяникам по демпферному механизму. Большая часть новых сборов придется на увеличение платежей «Газпрома», что принесет 70-80 миллиардов рублей в год. О таких намерениях со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Демпферный механизм подразумевает возврат нефтяным компаниям части средств за удержание цен на топливо на внутреннем рынке. В целях экономии выплаты с 1 сентября этого года сократили в два раза, однако следствием стал топливный кризис, который выразился в рекордном росте биржевых цен и дефиците в десятках регионов страны.

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Для снятия напряженности на рынке с 1 октября правительство вернет прежний формат демпфера. Такое решение потребовало найти новые источники денег в бюджет, так как сокращение выплат уже было учтено в доходной и расходной частях.

Правительственные поправки подразумевают увеличение налога на добычу полезных ископаемых для газового конденсата для «Газпрома» в полтора раза. По данным Федеральной налоговой службы, объем добычи, попадающий под новые сборы, в 2022 году составлял 18,3 миллиона тонн, что и позволяет оценить размер расходов компании.

Другим существенным изменением демпферной политики может стать привязка размера субсидий к поставкам на внутренний рынок. Чтобы получить полную компенсацию, компания должна реализовать в стране не менее 40 процентов от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Однако это правило не касается компаний, где доля властей России более 25 процентов.

Эксперт по налогам Борис Луцет оценил новые сборы с «Газпрома» как существенные, причем, предположил он, в отличие от сокращения демпфера они могут оказаться бессрочными.