«Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию

"Почта России" запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию, их можно забрать в любом отделении "Белпочты" с интернетом. Сумма выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики и доступна получателю сразу после отправки, сообщили в "Почте России".

Срочный международный почтовый перевод - аналог банковского перечисления через платежные системы - также доступен с Арменией и Киргизией с тарифами 0,9% и 1,2% соответственно. В Белоруссии тариф установили на уровне 1,8%.