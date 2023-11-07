Nike подала в суд на New Balance и Skechers

Компания Nike подала иски к своим конкурентам — New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении патентов, связанных с технологией Nike для изготовления верхних частей кроссовок. Об этом сообщает Reuters.

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В исках утверждается, что в некоторых спортивных кроссовках New Balance и Skechers используется запатентованная технология Nike Flyknit, которую применяют в обуви для бега, футбола и баскетбола.

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В Nike назвали Flyknit «технологией, меняющей правила игры», «результатом более чем десятилетних исследований Nike» и отметили, что она была признана «самой революционной инновацией на рынке кроссовок за более чем 40 лет». В компании отмечают, что технология Flyknit «использует высокопрочные волокна для создания легкого верха с целевыми областями поддержки, растяжения и воздухопроницаемости». Обувь, изготовленная по этой технологии, имеет «эффект носка» — плотно прилегает к стопе.

Технология Nike Flyknit обеспечивает новый метод разработки и производства верха обуви, что позволяет Nike «создавать обувь превосходного качества, характеристик и дизайна — и все это при сокращении количества материалов и отходов», подчеркнули в компании. Nike предприняла шаги для защиты технологии, зарегистрировав и получив патенты по всему миру.

В Nike подчеркнули, что несколько раз просили New Balance отказаться от использования технологии, но та «только увеличила масштабы своей деятельности, нарушающей авторские права».

В ответном заявлении New Balance подчеркивается, что компания «полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов, но Nike не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви традиционными методами, которые использовались в отрасли десятилетиями».

Как отмечает Reuters, претензии Nike касаются обуви New Balance Fresh Foam, FuelCell и других линеек, а также Skechers Ultra Flex и Glide Step.