Украина внесла в список «спонсоров войны» четыре винодельческие компании Грузии
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» четыре крупные грузинские винодельческие компании.
Об этом НАПК написало в своём Telegram.
«НАПК внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в перечень международных спонсоров войны», — говорится в заявлении.
В группу входит порядка четырёх грузинских компаний.
Причиной включения в список стало то, что компания продолжает работать с Россией.
Ранее НАПК внесло Nestlé в список «спонсоров войны».