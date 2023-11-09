Украина внесла в список «спонсоров войны» четыре винодельческие компании Грузии

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» четыре крупные грузинские винодельческие компании.

Об этом НАПК написало в своём Telegram.

«НАПК внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в перечень международных спонсоров войны», — говорится в заявлении.

В группу входит порядка четырёх грузинских компаний.

Причиной включения в список стало то, что компания продолжает работать с Россией.