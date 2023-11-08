Сбер создаст кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга

Сбер планирует создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга. Об этом заявил глава компании Герман Греф в кулуарах форума «Финополис».

«Сейчас наша платформа биоэквайринга — готовое, универсальное решение для миллионов клиентов, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», — сказал Греф.

Он также рассказал, что на текущий момент парк биометрических POS-терминалов Сбера насчитывает более 150 тыс. устройств.

До этого Герман Греф сообщил, что до конца года в России сотни тысяч терминалов оборудуют сервисом, который дает возможность платить при помощи биометрии лица, «по улыбке». Об этом он заявил, отвечая на вопрос, смогут ли клиенты любого банка использовать систему оплаты «по улыбке», если их биометрия добавлена в Единую биометрическую систему (ЕБС).