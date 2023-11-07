Конец эры удаленки? Крупнейший провайдер коворкингов WeWork подает на банкротство
Гигант удаленки WeWork подал на банкротство. Не так давно провайдер коворкингов был самым дорогим стартапом в мире; сегодня его капитализация упала в 1000 раз. Можно ли говорить о закате эпохи удаленной работы? В конце 2010-х годов WeWork — провайдера умных и человечных, но не самых дешевых коворкинговых пространств — называли чуть ли не главным «единорогом IT-индустрии».
Компания обещала инвесторам революцию на рынке труда и на пике ее стоимость оценивали в 47 млрд долларов. Теперь, после глобальной пандемии и катастрофического IPO, торговалась с капитализацией в районе 45 млн долларов; это падение на 99,9%.
Ковид подорвал бизнес модель стартапа — WeWork продолжала платить владельцам зданий по докризисным контрактам, а из-за локдаунов спрос на очную работу обрушился. А заявка на IPO вскрыла огромные расходы компании и напугала инвесторов — рассказывает финансовый обозреватель WSJ Элиот Браун:
«Также вскрылись многочисленные конфликты интересов и контракты с аффилированными юрлицами, которые показались инвесторами подозрительными. Например, Адам Ньюман владел долями как минимум четырех объектов недвижимости, которые арендовала WeWork — то есть он представлял обе стороны сделки. Еще у бизнесмена был крайне хаотический подход к руководству. В какой-то момент компания стала ежегодно увольнять 20% сотрудников на основании показателей рабочей эффективности. Деньги WeWork тратила довольно беспорядочно. К примеру, в компании было подразделение по разработке самоуправляемых роботов для доставки деловой документации. Потом фирма приобрела частный джет, которым пользовался и гордился Ньюман. В общем, одно излишество за другим».
Во второй год пандемии стоимость WeWork даже росла — ковид нормализовал удаленную работу, а со снятием ограничений часть сотрудников потянулась не в офисы, а в коворкинги. Тем не менее со временем все больше руководителей стали требовать очного присутствия всех работников. А как обстоят дела с этим в России, Business FM спросила у руководителей ряда компаний:
Иосиф Фекаду, коммерческий директор IT-компании EvApps:
«Мы еще однозначно не определились. Сейчас вот, например, у нас что-то более похожее на гибридный формат работы, то есть, разработчикам мы даем возможность работать из дома. Мы начали нанимать сотрудников из разных городов. С одной стороны, повышаем качество оказываемых нами услуг, за счет того, что мы набираем самых сильных разработчиков со всей страны. Это плюсы, да, а минусы — то, что есть некоторые проблемы, которые всплывают со временем и к дисциплине удаленных сотрудников, и к инструментам контроля».
Алексей Тетерин, гендиректор компании по торговле оборудованием «Энергия»:
«У нас небольшая компания, но у нас нет нужды в удаленной работе. При необходимости кто-то может день поработать из дома, если какие-то дела есть, вопросов нет. Ну а так, все в офисе работают сейчас. Как-то, честно говоря, мне кажется, и сотрудникам приятнее даже ездить на работу. Наверное, удаленная работа тоже допустима, если она не снижает производительности и не мешает самому человеку получать какие-то хорошие результаты от своей работы».
Гиви Гоцеридзе, руководитель транспортной компании «Город»:
«Все-таки люди возвращаются в офисы, в офисах работают. Но есть и компании с положительным примером. Еще проблема на удаленке — это вопросы контроля выполнения поставленных задач, эффективности сотрудников. В тех компаниях, где четко прописаны регламенты, а самое главное, показатели эффективности работы сотрудника, они сейчас продолжают работать на удаленке, но чаще всего, все-таки есть необходимость у человека в социальном общении — некая компиляция. То есть, люди приезжают в офис на совещание для постановки целей и контроля выполненных задач, а дальше продолжают работать непосредственно на удаленке. Поэтому я не сказал бы, что удаленка закончена. Я сказал бы, что она, наоборот, прижилась, что у нас произошла какая-то некая адаптация, создание сотрудников и руководителей. То есть действительно ответственные люди, которые выполняют свои задачи и выполняют их качественно. И поэтому, в этом есть и плюсы большие».
По подсчетам WFH Research, в 28 крупных экономиках почти половина специалистов с опытом дистанционной занятости — то есть в первую очередь те, кто был на удаленке во время ковида и чья профессия это допускает — теперь работают полностью очно. Хотя на данные можно взглянуть и с другой стороны — другая половина некогда вынужденных удаленщиков вернулась в офисы не полностью, а как минимум в гибридном формате. Полностью дистанционно продолжают работать 13% опрошенных работников.