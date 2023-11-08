OBI начала продавать свои товары на маркетплейсах

Сеть гипермаркетов строительных материалов OBI выходит на маркетплейсы. Так, она уже начала продавать товары на «Яндекс.Маркете». На такой шаг OBI могла решился в связи со сложностями в развитии, сообщают «Ведомости».

Сейчас на «Яндекс.Маркете» доступна половина ассортимента ритейлера — около 20 тыс. товаров. Остальные позиции планируется добавить на площадку в течение следующего года.

Выход на маркетплейсы позволит OBI расширить географию поставок, отмечает представитель сети. По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, из крупных DIY-сетей с маркетплейсами сотрудничает только «Стройландия», остальные развивают онлайн-продажи самостоятельно. По его мнению, в этом сегменте достаточно сложно конкурировать с другими игроками.

По словам представителя «Яндекс. Маркета», товары для строительства и ремонта (DIY) и товары для дома — одни из самых динамичных категорий площадки. В третьем квартале продажи товаров этой категории совокупно выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.