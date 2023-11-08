Carlsberg пригрозил России третейским судом из-за «Балтики»

Пивоваренная компания Carlsberg Group предложила России решить спор вокруг «Балтики» в течение шести месяцев, начиная от 13 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. В противном случае корпорация пригрозила обратиться в международный третейский суд. News.ru

Отмечается, что конфликт руководства Carlsberg и российских чиновников, обменявшихся взаимными упреками на фоне ситуации вокруг отечественного актива датского концерна — «Балтики», развивается не только в публичном пространстве. Начиная с августа стороны ведут переписку, в которой Carlsberg обвиняет Россию в нарушении международных договоров и угрожает юридическими последствиями. BFM.ru

Carlsberg Group в марте 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Концерн планировал продать «Балтику» группе «Арнест», которая впоследствии, в августе, стала владельцем российских активов другого пивоваренного концерна, Heineken. Деловая газета "Взгляд"