ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка

"В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе кредита АО "Альфа-банк", которая транслировалась в эфире телеканала "Матч ТВ". В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме", - отметили в ведомстве.