Почти четверть крупных компаний в РФ захотели повысить отпускные цены

Почти четверть (23 процента) крупных компаний в России захотели повысить отпускные цены на собственную продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По итогам опроса выяснилось, что количество крупных компаний, заявивших в октябре о планах повысить цены, превысило прошлогодний показатель почти на десять процентов. Тогда число предприятий с подобными намерениями оценивалось в 13,7 процента. В то же время октябрьский показатель стал максимальным после первого квартала 2022 года, когда о желании повысить отпускные цены заявили в общей сложности 35 процентов крупных предприятий.

«О возможном снижении цен в текущих условиях заявил только один респондент», — уточнили в РСПП.

Эксперты связали желание российских компаний поднять цены на собственную продукцию с рядом факторов, включая ослабление курса рубля и продолжающийся рост инфляции на внутреннем рынке. На ситуацию оказывает дополнительное давление и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, повлекшее за собой двукратный рост ключевой ставки с июля 2023 года — с 7,5 до 15 процентов годовых. На этом фоне издержки предприятий на финансирование оборотного капитала (производственной техники, оборудования) заметно выросли.