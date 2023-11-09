Авиакомпании РФ просят продлить ресурс советских Ан-24 и Ан-26

Ряд российских региональных компаний попросили продлить ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным журналистов, 8 ноября в Совете Федерации прошел круглый стол, на котором обсуждалось состояние воздушных перевозок. Некоторые участники заседания высказали опасение, что до 25% парка вышеуказанных моделей самолетов перестанет летать меньше чем через пять лет.

Отмечается, что средний возраст средств транспорта составляет 50 лет. В качестве причин сокращения ресурса называют ускоренную его отработку из-за массовой «пересадки» с иностранных самолетов на российские, отсутствие экономической целесообразности капремонта, стоимость которого оценивается в 200 млн рублей, а также невозможность получить доступ к бюллетеням украинского производства для продления ресурса воздушных средств транспорта.

Кроме того, как отметил первый замгендиректора ООО «Группа компаний «Истлэнд» (АО «Авиакомпания «Ангара») Сергей Зорин, ремонтом двигателей Ан-24 занимается только «Арамильский завод», а ему не хватает мощностей.

При этом массовое производство моделей — аналогов Ан-24 и Ан-26 пока наладить не удалось. В связи с этом, считает Зорни, нужно продлить их эксплуатацию, а также организовать широкую господдержку выпуску самолетов на замену.