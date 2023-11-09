«Магнит» приобрел KazanExpress

Ретейлер «Магнит», закрыл сделку по покупке татарского маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе подчеркнули, что сделка по приобретении 100% долей в ООО «КазаньЭкспресс» была одобрена Федеральной антимонопольной службой России.

«KazanExpress продолжит работу внутри «Магнита» как отдельный бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента. При этом в течение ближайших месяцев приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет»», — пояснили в компании.

Директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит Гюванч Донмез пояснил, что покупка KazanExpress должна позволить «Магниту» быстрее и легче запустить собственный маркетплейс, став значимым игроком в сегменте электронной коммерции.

«Технологические возможности «Магнита», собственная логистическая служба, десятки распределительных центров и самая большая в стране сеть магазинов, на базе которых будет развернута масштабная сеть ПВЗ, в сочетании с ИТ-решениями, инфраструктурными мощностями и экспертизой команды KazanExpress позволят «Магнит Маркету» стать одним из лидеров», — подчеркнул он.

Изменения в учредительных документах были внесены 7 ноября, отмечает «Коммерсант».