Европарламент не смог согласовать сроки ухода Raiffeisen из России

Европарламент не смог согласовать сроки ухода банка Raiffeisen с российского рынка. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Во время заседания Европарламента, на рассмотрение законодательного органа были предложены поправки к резолюции, предлагающие установить для иностранных банков сроки ухода с российского рынка.

«Европарламент призывает ЕС установить крайние сроки, чтобы оставшиеся иностранные банки покинули российский рынок, в частности Raiffeisen — крупнейший западный банк, все еще работающий в России», — сказано в тексте поправки.

Отмечается, что поправка была отклонена. Помимо установки сроков, инициатива также предполагала призыв к введению Евросоюзом вторичных санкций в отношении финансовых институтов неевропейских стран. Авторы поправки заявили, что такое решение должно помешать дальнейшему обходу антироссийских санкций.