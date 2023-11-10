Курорты Северного Кавказа станут полностью независимыми от зарубежных поставщиков к 2027 году
Курорты Северного Кавказа к 2027 году должны выйти на полную независимость от зарубежных поставщиков. Такое поручение было дано ряду министерств и корпораций на совещании под председательством вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Дениса Мантурова.
Как сообщается в телеграм-канале «Кавказ.РФ», на совещании по развитию горнолыжной отрасли, где обсуждался также вопрос обеспеченности курортов необходимым оборудованием, приняли участие представители профильных министерств, корпораций, курортов, а также производители.
«Итогом совещания стало поручение: к 2027 году обеспечить полную независимость российских курортов от зарубежных производителей и поставщиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы правительства РФ, на совещании обсуждался вопрос организации производства спортивного инвентаря и одежды для горнолыжного туризма. Российские производители активно осваивают эту сферу производства.