Apple заплатит $25 млн за дискриминацию при приеме на работу

Корпорация Apple договорилась с Министерством юстиции США об урегулировании расследования по обвинению ее в дискриминации при приеме на работу. Apple заплатит $25 млн, следует из соглашения сторон.

Речь идет о том, что компания нанимала сотрудников из других стран, которые хотели получить постоянный вид на жительство в США, вместо того чтобы брать на эти места граждан США и людей, у которых уже есть вид на жительство в стране.