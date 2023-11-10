Правительство Газы оценило ущерб от ударов Израиля почти в 3 миллиарда долларов
Ущерб от ударов армии Израиля по сектору Газа оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. В эту сумму вошли повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства анклава.
По первоначальной оценке, ущерб жилым домам составил 2 миллиарда долларов. Убытки от разрушения инфраструктуры достигли 1 миллиарда долларов.
В правительстве анклава уточнили, что с 7 октября Израиль сбросил на сектор Газа более 13 тысяч бомб. ЦАХАЛ применил около 32 тысяч тонн взрывчатых веществ и свыше 13 тысяч бомб. Более половины единиц жилья повреждены в ходе обстрелов. 40 тысяч зданий полностью разрушены, говорится в сообщении.