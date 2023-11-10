Крупнейший мировой банк ICBC был атакован хакерами

Подразделение одного из крупнейших финансовых игроков Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в США подверглось хакерской атаке с требованием выкупа. Об этом пишет агентство Reuters.

© EPA/TACC

По данным издания, американское подразделение крупнейшей по размеру активов коммерческой кредитной организации Китая заявило, что расследует атаку, которая нарушила работу ряда систем.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что за взломом может стоять хакерская группировка Lockbit. В ходе подобных атак хакеры блокируют системы организации и требуют выкуп за их разблокировку, и часто также похищаются конфиденциальные данные, отметили они.

«Мы редко видим, чтобы банк такого масштаба подвергался настолько разрушительной атаке вымогателей», — заметил эксперт по вымогателям в фирме по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска.

При этом ICBC заявили, что успешно завершил сделки с казначейскими облигациями США, несмотря на возникшие проблемы.

«В целом событие оказало ограниченное влияние на рынок», — пояснил изданию исполнительный вице-президент по облигациям и РЕПО брокерско-дилерской компании Curvature Securities Скотт Скрим.

Ранее власти США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательствам. Астамирова подозревают по меньшей мере в пяти атаках на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы Lockbit.