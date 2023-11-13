Авито вошел в число лидеров рейтинга лучших работодателей России

«Сильный IТ-бренд строится на уникальной корпоративной культуре и профессионализме сотрудников. Важно, чтобы компания инвестировала в благополучие и развитие команды. А самый главный показатель того, что мы движемся в правильном направлении – это количество людей, которые хотят с нами работать», – прокомментировала директор по персоналу Авито Ольга Ким.