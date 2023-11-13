Wildberries уменьшила срок хранения товаров в пунктах выдачи

По новым правилам, публикованным в личных кабинетах покупателей маркетплейса Wildberries, товары в пунктах выдачи заказов теперь будут храниться 12 дней с момента доставки. Об этом пишет «Прайм».

При этом подчеркивается, что забрать заказ можно «до вечера последнего дня включительно». Такое правило начинает действовать для всех покупок, сделанных с 12 ноября.

Конкретную дату, до которой необходимо забрать товар в пункте выдачи, можно узнать, перейдя в раздел «Доставки» и нажав на статус заказа «Готов к выдаче».

«Откроется страница с детализацией доставки. Там указана дата — до конца этого дня товар будет храниться в ПВЗ», — пояснили в компании.

При этом до нововведения заказы могли храниться в пункте выдачи до нескольких недель.

Ранее компания Wildberries на фоне скандалов с заказанными по ошибке товарами и платными возвратами за них ввела двухфакторную аутентификацию. К ней на платформе