Компания Wildberries уменьшила срок хранения товаров в пунктах выдачи
По новым правилам, публикованным в личных кабинетах покупателей маркетплейса Wildberries, товары в пунктах выдачи заказов теперь будут храниться 12 дней с момента доставки. Об этом пишет «Прайм».
При этом подчеркивается, что забрать заказ можно «до вечера последнего дня включительно». Такое правило начинает действовать для всех покупок, сделанных с 12 ноября.
Конкретную дату, до которой необходимо забрать товар в пункте выдачи, можно узнать, перейдя в раздел «Доставки» и нажав на статус заказа «Готов к выдаче».
«Откроется страница с детализацией доставки. Там указана дата — до конца этого дня товар будет храниться в ПВЗ», — пояснили в компании.
При этом до нововведения заказы могли храниться в пункте выдачи до нескольких недель.
Ранее компания Wildberries на фоне скандалов с заказанными по ошибке товарами и платными возвратами за них ввела двухфакторную аутентификацию. К ней на платформе
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