Сбер прокомментировал сообщения о сбое

Все сервисы « Сбербанка онлайн» работают в штатном режиме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Сбере после появления сообщений о сбое у приложения банка.

Согласно данным портала «Сбой.рф», о проблемах со «Сбербанком онлайн» российские пользователи начали сообщать днем в понедельник, 13 ноября. Большинство жалоб было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, о неполадках рассказали пользователи из Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана и ряда других регионов. В комментариях некоторые обратившиеся указали, что у них возникли проблемы с переводом средств.