В Британии Royal Mail оштрафовали на $6,4 млн

Британская почтовая служба Royal Mail оштрафована на 5,6 млн фунтов стерлингов ($6,4 млн) за несвоевременную доставку почты. Об этом сообщил отраслевой регулятор Ofcom .

Согласно его данным, в минувшем финансовом году (завершился в марте) компания доставила вовремя 73,7% почтовых отправлений первого класса и 90,7% отправлений второго класса.

По регламенту Royal Mail должна доставлять не менее 93% отправлений первого класса в течение одного рабочего дня и не менее 98,5% отправлений второго класса за три рабочих дня.