Авито открыл новый пункт выдачи заказов в центре Москвы

Авито 13 ноября откроет концептуальный pop-up пункт выдачи заказов на Патриарших Прудах. Открытие приурочено к запуску раздела Авито Премиум. Кроме того, в бутике будут представлены вещи люксовых брендов с платформы.

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Пользователи, совершившие покупку через Авито Доставку, смогут получить ее в пункте выдачи заказов, расположенном в отеле Marco Polo на Патриарших Прудах. Здесь также смогут угостить напитками, предложить отдых в лаундж-зоне и другое.

Для концептуального пространства также создали фирменный аромат «Авито Премиум». В нем оттенки розового перца, листвы, сандала, пачули и лаванды. Фоном служит гвоздика, янтарь и ветивер.

В pop-up пункте выдачи будут представлены одежда, обувь и аксессуары люксовых марок от продавцов раздела Авито Премиум. Авито Премиум — это пространство с объявлениями от продавцов с высоким рейтингом. В нем размещены товары люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность, а также вещи российских дизайнеров. Аутентификацию проводит по фото партнер Авито — компания Legit Grails, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров.