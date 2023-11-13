Авито открыл новый пункт выдачи заказов в центре Москвы
Авито 13 ноября откроет концептуальный pop-up пункт выдачи заказов на Патриарших Прудах. Открытие приурочено к запуску раздела Авито Премиум. Кроме того, в бутике будут представлены вещи люксовых брендов с платформы.
Пользователи, совершившие покупку через Авито Доставку, смогут получить ее в пункте выдачи заказов, расположенном в отеле Marco Polo на Патриарших Прудах. Здесь также смогут угостить напитками, предложить отдых в лаундж-зоне и другое.
Для концептуального пространства также создали фирменный аромат «Авито Премиум». В нем оттенки розового перца, листвы, сандала, пачули и лаванды. Фоном служит гвоздика, янтарь и ветивер.
В pop-up пункте выдачи будут представлены одежда, обувь и аксессуары люксовых марок от продавцов раздела Авито Премиум. Авито Премиум — это пространство с объявлениями от продавцов с высоким рейтингом. В нем размещены товары люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность, а также вещи российских дизайнеров. Аутентификацию проводит по фото партнер Авито — компания Legit Grails, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров.
Пункт выдачи заказов будет работать с 13 ноября по 12 декабря. Чтобы получить в нем заказ, покупателю необходимо выбрать на карте пункт выдачи, который будет отмечен специальным черным значком, по адресу: Москва, Спиридоньевский переулок, 9 строение 1. Оформить доставку заказа в pop-up пространство смогут все пользователи Авито вне зависимости от сегмента товара.