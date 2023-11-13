Медведев заявил об убытках ушедшего из России бизнеса

Ушедшие с российского рынка технологические иностранные компании понесли потери, в то время как их места успешно осваивает отечественный бизнес, отметил зампред Совбеза России , председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев . ТАСС

«Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываем на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры», — сказал он на заседании попечительского совета. RT на русском